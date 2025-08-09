Taşıdığı yükü yola savurarak ilerledi: Cezadan kaçamadı! İşte o anlar | Video
Sakarya’da kasasındaki yükü kapatmadan trafiğe çıkan kamyonda yüklü olan malzemeler yola savruldu. Yola savrulan malzemelerin, bazı sürücülerin görüş mesafesini düşürdüğü anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kamyon sürücüsüne idari para cezası kesildi.
