Tek teker şovu pahalıya patladı | Video
Çanakkale’de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yaparak video çeken ve bu videoları sosyal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne yaklaşık 11 bin TL idari para cezası uygulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Düzce merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 33 gözaltı | Video 18.02.2025 | 13:34
01:21
02:37
İcra memurunu silahla yaralayan avukata 13 yıl 6 ay hapis | Video 18.02.2025 | 12:47
00:42
Tek teker şovu pahalıya patladı | Video 18.02.2025 | 12:47
00:22
Akyaka’da kurt sürüsü böyle görüntülendi | Video 18.02.2025 | 12:47
01:26
Antalya’da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı | Video 18.02.2025 | 11:44
00:24
00:29
Bitlis merkezli sahte polis operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 18.02.2025 | 11:15
01:52
Adana’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 18.02.2025 | 11:01
01:24
01:44
Aç kurt yerleşim yerine kadar indi | Video 18.02.2025 | 10:23
04:06
00:29
Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video 18.02.2025 | 10:23
00:39
00:45
00:39
00:22
00:51
Büyükçekmece Güzelce E-5’te tır kazası kamerada | Video 18.02.2025 | 09:47
01:03
Mersin'de 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 18.02.2025 | 09:29