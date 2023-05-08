Tekirdağ Emniyetinden uyuşturucuya bir darbe daha | Video 08.05.2023 | 14:29 Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı,Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü,Çorlu'da uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı,Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü,Çorlu'da uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce,Çorlu ilçesi Hıdırağa mahallesinde Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 ay süren çalışmalarda; 109 fişek 121 gram Eroin maddesi, 1 fişek Sentetik Kannabinoid maddesi, 29 adet şeffaf poşet içerisinde 1 kg 344 gram Esrar maddesi ele geçirilirken, 25 yakalamada 32 şahsa işlem yapılarak, A.Ç. F.Y. B.B. M.Ç. S.M. isimli 5 şahıs tutuklandı.

Yine aynı bölgede, 02 Mayıs 2023 günü hedef şüpheli 7 şahısın yakalanması amacıyla Çorlu ilçesi Hıdırağa mahallesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şahıs yakalabırken, yapılan operasyonda; 26 fişek Eroin maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 TL para, 94 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

05 Mayıs 2023 günü adli mercilere sevki sağlanan şüpheli şahıslardan G.Ç. ve Ç.Ç. İsimli şahıslar Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılırken, G.Ç. H.A. R.T. S.A. Ve E.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ve Uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.