Tekirdağ’da 1’i çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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