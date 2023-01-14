Tekirdağ’da 1’i çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağı yan yolunda meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Eyyüp K. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ercan A. yönetimindeki panelvan minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.