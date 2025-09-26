Tekirdağ'da 3 otomobil ve 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üç otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücülerden birinin 85 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
00:43
Küçükçekmece'de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 26.09.2025 | 10:57
00:45
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 26.09.2025 | 10:22
00:52
06:02
Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video 26.09.2025 | 08:44
02:20
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:42
01:35
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:39
03:03
03:58
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 25.09.2025 | 16:04
03:54
05:19
06:53
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 25.09.2025 | 15:11
00:47
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 25.09.2025 | 14:25
05:20
TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 25.09.2025 | 12:51
01:39
00:47
04:30
02:52
Kağıthane'de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video 25.09.2025 | 11:00
02:59