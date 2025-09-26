Video Yaşam Tekirdağ'da 3 otomobil ve 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video
26.09.2025 | 09:34

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üç otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Değirmenaltı Mahallesi Orhan Öztrak Sokak ile Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 AGJ 002, 34 EJA 986 ve 06 CID 550 plakalı otomobiller ile 59 AKT 827 ve 59 AKF 922 plakalı motosikletler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücülerden birinin 85 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
