Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video
Tekirdağ'da polisin kaçakçılık operasyonunda 666 kuş ile 235 bin makaron ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 160 Bengal ispinozu, 158 papağan, 143 Hint bülbülü, 205 muhabbet kuşu ile 235 bin makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 17.12.2024 | 13:16
01:01
Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.12.2024 | 12:24
00:39
01:49
01:34
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 17.12.2024 | 10:51
01:39
00:15
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2024 | 15:31
00:35
01:52
Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog | Video 16.12.2024 | 14:54
08:06
02:02
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün kadına çarptığı anlar kamerada | Video 16.12.2024 | 12:48
00:28
Alışveriş merkezine geldiler, trafikten dolayı kontak kapattılar | Video 16.12.2024 | 12:30
00:48
04:55
03:37
00:56
Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı | Video 16.12.2024 | 11:20
02:42
Eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti | Video 16.12.2024 | 11:20
00:45
FETÖ'den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video 16.12.2024 | 10:44
03:24
Arkadaşlarının haber alamadığı genç kız evinde baygın bulundu | Video 16.12.2024 | 10:35
01:03
Erzincan’da iki sürücü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 16.12.2024 | 10:34