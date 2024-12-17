Video Yaşam Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video
Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video

Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video

17.12.2024 | 13:16

Tekirdağ'da polisin kaçakçılık operasyonunda 666 kuş ile 235 bin makaron ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 160 Bengal ispinozu, 158 papağan, 143 Hint bülbülü, 205 muhabbet kuşu ile 235 bin makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 00:43
Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 17.12.2024 | 13:16
Aydın’da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:01
Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.12.2024 | 12:24
31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye operasyon | Video 00:39
31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye operasyon | Video 17.12.2024 | 12:15
Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler! O anlar kamerada | Video 01:49
Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler! O anlar kamerada | Video 17.12.2024 | 11:04
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 01:34
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 17.12.2024 | 10:51
Lokantada boğazına yiyecek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla garson kurtardı! O anlar kamerada | Video 01:39
Lokantada boğazına yiyecek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla garson kurtardı! O anlar kamerada | Video 17.12.2024 | 10:44
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2024 | 15:31
İETT otobüsünde kavga kamerada: Dursaydın seni öldürecektim diyerek tehditler savurdu | Video 00:35
İETT otobüsünde kavga kamerada: "Dursaydın seni öldürecektim” diyerek tehditler savurdu | Video 16.12.2024 | 15:01
Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog | Video 01:52
Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog | Video 16.12.2024 | 14:54
Ev alma ümidiyle biriktirdiği 1 milyon 600 bin lirası ’Sazan sarmalı’ ile gitti | Video 08:06
Ev alma ümidiyle biriktirdiği 1 milyon 600 bin lirası 'Sazan sarmalı' ile gitti | Video 16.12.2024 | 14:39
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün kadına çarptığı anlar kamerada | Video 02:02
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün kadına çarptığı anlar kamerada | Video 16.12.2024 | 12:48
Alışveriş merkezine geldiler, trafikten dolayı kontak kapattılar | Video 00:28
Alışveriş merkezine geldiler, trafikten dolayı kontak kapattılar | Video 16.12.2024 | 12:30
İşten çıkarıldığı öne sürülen vatman, silahla metro komuta merkezini bastı | Video 00:48
İşten çıkarıldığı öne sürülen vatman, silahla metro komuta merkezini bastı | Video 16.12.2024 | 12:30
Borsa dersi vaadiyle hisse senedi aldırdı; ’Hoşçakalın’ coiniyle kayıplara karıştı | Video 04:55
Borsa dersi vaadiyle hisse senedi aldırdı; 'Hoşçakalın' coiniyle kayıplara karıştı | Video 16.12.2024 | 12:30
Tüfekle karnından vurulan Halilcan öldü; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı | Video 03:37
Tüfekle karnından vurulan Halilcan öldü; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı | Video 16.12.2024 | 11:25
Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı | Video 00:56
Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı | Video 16.12.2024 | 11:20
Eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti | Video 02:42
Eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti | Video 16.12.2024 | 11:20
FETÖ’den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video 00:45
FETÖ'den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video 16.12.2024 | 10:44
Arkadaşlarının haber alamadığı genç kız evinde baygın bulundu | Video 03:24
Arkadaşlarının haber alamadığı genç kız evinde baygın bulundu | Video 16.12.2024 | 10:35
Erzincan’da iki sürücü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 01:03
Erzincan’da iki sürücü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 16.12.2024 | 10:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA