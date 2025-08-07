Video Yaşam Tekne kazasında kaybolan iş adamını Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor | Video
07.08.2025 | 14:18

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta meydana gelen tekne kazasında kaybolan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde aralıksız devam ediyor.

Kazanın ardından Ekinlik Adası'na çekilen parçalanmış teknede incelemeler sürerken, uzman ekipler, teknenin bir deniz taşıtıyla mı yoksa bir deniz canlısıyla mı çarpıştığını tespit etmeye çalışıyor. Tekne üzerindeki hasarın oluş nedenine ilişkin teknik analizlerin sürdüğü bildirildi. Halit Yukay'ın babası Can Yukay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Halit Yukay 4 Ağustos saat 15.10 sıralarında kendisine ait 'Graywolf' isimli teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu sahil güvenliğe bildirdi.

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında, Erdek'in Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyreden bir ticari gemi, deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçaları gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri belirtilen koordinatlara yönlendirildi. Bölgeye 1 helikopter, 1 uçak, 2 dalış timi ve 6 yüzer unsur sevk edildi. Yapılan dalışlarda parçalanmış bir tekneye ulaşılırken, motor seri numarasının Halit Yukay'a ait 'Graywolf' isimli tekneyle eşleştiği tespit edildi.

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Halit Yukay'ın Yalova'dan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülüyor.

Arama-kurtarma çalışmaları hem deniz yüzeyinde hem de kıyı şeridinde sürdürülüyor. Özellikle Kapıdağ Yarımadası'nın Turanköy ile Ormanlı köyü arasındaki sahil hattı ve Manastır Koyu'nda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Gece geç saatlere kadar devam eden aramalarda Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı.

Arama faaliyetleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

