TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video
Vatandaşların yerli ve milli ürünleri yakından gördüğü TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı 30 Ağustos’ta yoğun katılımla sürdü. Festival alanındaki kalabalık, hyperlapse tekniğiyle görüntülendi.
Sergilenen TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Alanya, TCG Anadolu, TCG Atak, TCG Burgazada, TCG Ç-151, TCG İstanbul, TCG Nusret, TCG Oruçreis ve TCSG Güven gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı. Çocuklar ve aileler hem stantlardaki ürünleri inceledi hem de gemileri gezme fırsatı buldu.
Festival, 31 Ağustos'a kadar halkın katılımına açık olacak.
