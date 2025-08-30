Video Yaşam TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video
TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video

TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video

30.08.2025 | 14:08

Vatandaşların yerli ve milli ürünleri yakından gördüğü TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı 30 Ağustos’ta yoğun katılımla sürdü. Festival alanındaki kalabalık, hyperlapse tekniğiyle görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan "Mavi Vatan" teması ile teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırladı.

Sergilenen TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Alanya, TCG Anadolu, TCG Atak, TCG Burgazada, TCG Ç-151, TCG İstanbul, TCG Nusret, TCG Oruçreis ve TCSG Güven gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı. Çocuklar ve aileler hem stantlardaki ürünleri inceledi hem de gemileri gezme fırsatı buldu.
Festival, 31 Ağustos'a kadar halkın katılımına açık olacak.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 02:09
TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 30.08.2025 | 14:08
Bursa’da pazar dönüşü kurşun yağmuru: 2 yaralı, saldırganlar yakalandı | Video 01:46
Bursa'da pazar dönüşü kurşun yağmuru: 2 yaralı, saldırganlar yakalandı | Video 30.08.2025 | 10:58
İnterpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine operasyon: 11 şüpheli yakalandı | Video 01:29
İnterpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine operasyon: 11 şüpheli yakalandı | Video 30.08.2025 | 10:48
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 04:02
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 30.08.2025 | 10:12
Büyük Zafer’in 103. yılı kutlanıyor | Video 04:38
Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor | Video 30.08.2025 | 09:51
Mersin’de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:44
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.08.2025 | 09:48
İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video 00:20
İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video 29.08.2025 | 13:53
Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı | Video 02:53
Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı | Video 29.08.2025 | 13:24
Bursa’da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 01:23
Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 29.08.2025 | 12:05
İzmir-Buca’da akılalmaz vahşet! Restoranttaki cinayetin sebebi pes dedirtti! ’Kayıp telefon’ | Video 00:38
İzmir-Buca'da akılalmaz vahşet! Restoranttaki cinayetin sebebi pes dedirtti! 'Kayıp telefon' | Video 29.08.2025 | 10:29
Samsun’daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:33
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.08.2025 | 09:47
Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video 00:42
Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video 29.08.2025 | 09:46
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 04:21
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 29.08.2025 | 09:45
Ayvalık’ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04:12
Ayvalık'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.08.2025 | 08:48
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç’in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 02:18
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç'in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 29.08.2025 | 08:48
Bakan Yerlikaya paylaştı... Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde flaş gelişme! 00:24
Bakan Yerlikaya paylaştı... Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde flaş gelişme! 29.08.2025 | 08:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 01:50
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 29.08.2025 | 00:08
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 02:56
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 28.08.2025 | 23:51
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 01:22
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 28.08.2025 | 16:38
Fatih’te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 01:25
Fatih'te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 28.08.2025 | 16:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY