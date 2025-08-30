TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 30.08.2025 | 14:08 Vatandaşların yerli ve milli ürünleri yakından gördüğü TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı 30 Ağustos’ta yoğun katılımla sürdü. Festival alanındaki kalabalık, hyperlapse tekniğiyle görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan "Mavi Vatan" teması ile teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırladı.Sergilenen TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Alanya, TCG Anadolu, TCG Atak, TCG Burgazada, TCG Ç-151, TCG İstanbul, TCG Nusret, TCG Oruçreis ve TCSG Güven gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı. Çocuklar ve aileler hem stantlardaki ürünleri inceledi hem de gemileri gezme fırsatı buldu.Festival, 31 Ağustos'a kadar halkın katılımına açık olacak.