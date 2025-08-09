Video Yaşam TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video
TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video

TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video

09.08.2025 | 09:48

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; minibüs, panelvan, hafif ticari araç ve 2 otomobil olmak üzere toplam 5 araç zincirlemeye kazaya karıştı. Kazanın hemen ardından yavaşlayan trafik sebebiyle 100 metre geride 2 otomobil de çarpıştı. Meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEM Otoyolu’nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 02:52
TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 09.08.2025 | 09:48
SON DAKİKA: Çanakkale’de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 26:16
SON DAKİKA: Çanakkale'de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 08.08.2025 | 16:28
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:23
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.08.2025 | 15:52
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 03:35
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 08.08.2025 | 15:00
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 00:26
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 14:13
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:54
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 08.08.2025 | 14:06
Muğla’da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum | Video 04:16
Muğla'da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: "Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum" | Video 08.08.2025 | 12:14
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 05:35
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 11:12
Lise öğrencisi genç kız, cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 02:27
Lise öğrencisi genç kız, cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 08.08.2025 | 09:53
Kayıp iş adamı Halit Yukay’ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video 02:13
Kayıp iş adamı Halit Yukay'ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video 08.08.2025 | 09:32
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 00:23
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 08.08.2025 | 09:31
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 00:35
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! | Video 04:10
Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! | Video 07.08.2025 | 16:49
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 01:05
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 07.08.2025 | 16:05
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 00:39
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 15:57
Motor, şase numarası değiştirilmiş 16 motosiklet ve 16 şahıs yakalandı | Video 00:59
Motor, şase numarası değiştirilmiş 16 motosiklet ve 16 şahıs yakalandı | Video 07.08.2025 | 15:16
Denizli’de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video 00:35
Denizli'de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video 07.08.2025 | 15:02
SON DAKİKA! Karabük’te orman yangını | Video 01:09
SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video 07.08.2025 | 15:02
Tartıştığı kızı yumruk atarak bayıltan taksici arkasına bakmadan kaçtı | Video 00:43
Tartıştığı kızı yumruk atarak bayıltan taksici arkasına bakmadan kaçtı | Video 07.08.2025 | 14:48
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 00:37
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 07.08.2025 | 14:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY