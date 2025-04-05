Video Yaşam TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video
TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video

TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video

05.04.2025 | 15:24

TEM Otoyolunda zincirleme kazaya karışan motosikletli 4 polis memuru ve bir otomobil sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir istikametinde yaşandı. Motosikletli polis memurları ile bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan O. B., F.G., O.K. ve E.İ isimli polis memuru ve sürücü yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video 01:24
TEM Otoyolunda zincirleme kazada 4 polis memuru yaralandı | Video 05.04.2025 | 15:24
Miras kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü | Video 01:01
Miras kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü | Video 05.04.2025 | 15:16
Karabük’te 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 01:25
Karabük'te 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 05.04.2025 | 15:01
Kütahya’da asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı | Video 02:08
Kütahya’da asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı | Video 05.04.2025 | 14:35
Batman’da kasten öldürme olayında 3 kişi tutuklandı | Video 00:33
Batman'da kasten öldürme olayında 3 kişi tutuklandı | Video 05.04.2025 | 14:06
Kiracı evi ateşe verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı | Video 02:09
Kiracı evi ateşe verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı | Video 05.04.2025 | 12:53
2 yaşındaki minik Alkım kreşteki çocuklar tarafından darbedildi, ailesi şikayetçi oldu! İşte o anlar | Video 04:20
2 yaşındaki minik Alkım kreşteki çocuklar tarafından darbedildi, ailesi şikayetçi oldu! İşte o anlar | Video 05.04.2025 | 12:42
Sarıyer’de İETT otobüsüne saldırıp camları yumrukladılar! O anlar kamerada | Video 01:12
Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırıp camları yumrukladılar! O anlar kamerada | Video 05.04.2025 | 12:15
Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü böyle çarptı | Video 01:59
Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü böyle çarptı | Video 05.04.2025 | 11:41
Pendik’te otomobil TIR’ın altına girmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti! Kaza anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:08
Pendik'te otomobil TIR'ın altına girmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti! Kaza anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.04.2025 | 11:40
Son Dakika: Pendik’te otomobil TIR’ın altında girdi: 4 ölü var! | Video 04:12
Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi: 4 ölü var! | Video 05.04.2025 | 10:47
Uşak’ta işçi servisleri çarpıştı: 1’i sürücü 20 yaralı | Video 01:18
Uşak'ta işçi servisleri çarpıştı: 1'i sürücü 20 yaralı | Video 05.04.2025 | 10:38
İstanbul Havalimanı’nda 455,2 kilo uyuşturucu ele geçirdi | Video 01:36
İstanbul Havalimanı'nda 455,2 kilo uyuşturucu ele geçirdi | Video 05.04.2025 | 10:09
İzmir’de dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti | Video 03:16
İzmir'de dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti | Video 05.04.2025 | 09:47
Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 2 kişiyi bıçakladı! | Video 01:40
Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 2 kişiyi bıçakladı! | Video 05.04.2025 | 09:47
Otomobil değil silah deposu! 44 tabanca ele geçirildi | Video 01:44
Otomobil değil silah deposu! 44 tabanca ele geçirildi | Video 05.04.2025 | 09:47
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Önce aydınlatma direğine sonra kaldırımdaki çocuğa böyle çarptı | Video 01:10
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Önce aydınlatma direğine sonra kaldırımdaki çocuğa böyle çarptı | Video 04.04.2025 | 14:13
Esenyurt’ta kadın yolcuyu döven taksici yakalandı | Video 00:50
Esenyurt’ta kadın yolcuyu döven taksici yakalandı | Video 04.04.2025 | 13:49
Çamlıdere’de çıkan yangında 4 ev 2 samanlık kullanılmaz hale geldi | Video 00:37
Çamlıdere'de çıkan yangında 4 ev 2 samanlık kullanılmaz hale geldi | Video 04.04.2025 | 12:18
Ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 00:42
Ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 04.04.2025 | 11:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY