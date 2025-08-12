TEM’de yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı | Video
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 10 kişi yaralandı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1'i ağır 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:31
01:35
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 12.08.2025 | 08:22
00:33
Çanakkale'deki yangın işletmelere sıçradı | Video 11.08.2025 | 15:52
03:35
Van'da ‘beyazlatıcı krem' faciası! 4 kişi hastanelik oldu | Video 11.08.2025 | 15:52
00:41
Ege’nin Kalbinde, Konforun Zirvesinde Bir Yaşam: Mavi Arya 11.08.2025 | 14:44
08:08
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 11.08.2025 | 14:15
02:52
01:15
Arnavutköy'de yolda 'Toz çıkardın' kavgası | Video 11.08.2025 | 12:11
04:48
00:51
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 11.08.2025 | 12:11
02:26
Sancaktepe'de 4 dakikalık hırsızlık turu kamerada | Video 11.08.2025 | 11:16
01:01
Kaza sonrası küfredip bıçak çekti, tutanak tutmadan kaçtı | Video 11.08.2025 | 11:16
00:26
Arnavutköy’de düğün için toplanan grup havaya ateş açtı | Video 11.08.2025 | 10:20
02:29
Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
02:32
Yalova'da tatil sitesi mali kurulunda arbede kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
02:05
02:19
01:13
08:05