Tilki yavruları emin ellerde
Erzincan’ın Çağlayan beldesinde anneleri telef olan 3 tilki yavrusu su arkında bulundu. Açlık ve bitkinlikten yavrulardan 2’si bir süre sonra telef olurken geride tek kalan tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklarda hayata tutundu.
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