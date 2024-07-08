Tilki yavruları emin ellerde

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde anneleri telef olan 3 tilki yavrusu su arkında bulundu. Açlık ve bitkinlikten yavrulardan 2’si bir süre sonra telef olurken geride tek kalan tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklarda hayata tutundu.