Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 13.08.2025 | 09:12 Hatay'da kamyonun kasasını kapatmayan ve taşıdığı yükü çevreye saçan sürücüye 4 bin 58 TL ceza uygulandı.

Belen-İskenderun yolunda 11 Ağustos günü, saat 15.40 sıralarında seyreden hafriyat kamyonunun kasasına tente çekmeyerek trafiğe çıktığı tespit edildi. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde üzerindeki yükü yola saçarak ilerlediği ve İskenderun'a giriş yasağının olduğu noktadan giriş yaptığı tespit edilen kamyona, çeşitli maddelerden toplam 4 bin 58TL cezai işlem uygulandı.