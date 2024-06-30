Tramvay yolu üzerinde kadınların saç saça baş başa kavgası | Video 30.06.2024 | 10:19 Antalya’da 3 genç kadın yaşça kendilerinden büyük bir kadını tramvay yolu üzerinde saçlarından sürükleyip tekme, yumruk, tokatlayarak dövdü. Erkeklerin ayırmakta güçlük çektiği kavga görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kavga, Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi tramvay yolu üzerinde yaşandı. Üç kadın, önce tartışıp sonra kavga etmeye başladı. Sebebi öğrenilemeyen kavgada taraflardan iki genç kadın, orta yaşlardaki bir kadınla saç saça baş başa kavga etti. Birbirilerine yumruk, tekme, tokat atan, saçlarını çeken tarafları erkekler ayırmakta güçlük çekti. Bir ara ayrılan taraflar ardından tekrar kavgaya tutuştu. Cep telefonu görüntülerine yansıyan kavga anları, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.