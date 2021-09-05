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Tren kazasında hayatını kaybeden kadın ölmeden önce babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş

Tren kazasında hayatını kaybeden kadın ölmeden önce babasına
05.09.2021 | 16:44

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Tekirdağ’ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte tren ile fabrika servisinin karıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Nebibe Korkmaz ve Hülya Dinçkol son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Nebibe Korkmaz, daha önce işe giderken babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş.

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Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin defin işlemleri başladı.

Kazada hayatını kaybeden Suzan Aksu Tokat, Cangül Akın Adıyaman, Yaşar Yüce Kayseri, Nusret Açıkgöz Adapazarı'nda defnedilmek üzere memleketlerine gönderilirken, Hülya Dinçkol ve Nebibe Korkmaz için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi.

"KELLE KOLTUKTA GİDİYORUZ"
Nebibe Korkmaz'ın cenazsi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Merkez Garaj Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile Nebibe Korkmaz'ın tabutu Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu. Nebibe Korkmaz'ın ölmeden önce işe giderken, "Babasına kelle koltukta gidiyoruz. Allah'a emanetiz' dediği öğrenildi. Ayrıca 35 yaşındaki Nebibe Korkmaz'ın yakında evlilik planları yaptığı öğrenildi.

GERİSİNDE 2 ÇOCUĞU KALDI
Feci kazada hayatını kaybeden Hülya Dinçkol'un ise Ergene İlçesi Sağlık Mahallesindeki Tonguçlar Camii'nde öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Hülya Dinçkol, cenaze namazından sonra Yeşiletepe Mezarlığına defnedildi.
Kazada yaralanan işçi servisinin Sürücüsü Bilal Küllü'nün ise yoğun güvenlik önlemleri altında özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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