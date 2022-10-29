Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında | Video

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bu yana 99 yıl geçti. Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. İşte fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet bayramından öne çıkan detaylar..