Video Yaşam Türkiye Esra Erol'daki şok görüntüleri konuşacak! Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı

Türkiye Esra Erol'daki şok görüntüleri konuşacak! Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı

Türkiye Esra Erol'daki şok görüntüleri konuşacak! Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı
17.04.2021 | 09:19

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atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da şok görüntüler! Esra Erol, evden kaçan Nilüfer'in annesine saldırdığı anlara ait görüntüleri canlı yayında paylaştı...

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