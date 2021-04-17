Türkiye Esra Erol'daki şok görüntüleri konuşacak! Nilüfer'den annesi Hayriye'ye çirkin saldırı
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atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da şok görüntüler! Esra Erol, evden kaçan Nilüfer'in annesine saldırdığı anlara ait görüntüleri canlı yayında paylaştı...