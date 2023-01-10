Türkiye'nin konuştuğu Müslüme Yağal olayında anneden şok itiraf! "Kayınpederim bana da cinsel saldırıda bulundu" | Video
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Müge Anlı'da gündeme gelmişti... Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Müslüme'nin annesi, kayınpederinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunmuş ve ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından büyükbaba H. Yağal tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.