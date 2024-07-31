Üçüncü kattan zemine çakılan asansördeki 4 kişi yaralandı | Video
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde, daha 1 hafta önce bakımı yapılan asansörün 3'üncü kattan zemine çakılması sonucu içerisindeki 4 kişi yaralandı.
Olayın 112 Acil çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan dört kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Asansör kazasında yaralanan İsmail K., Tolgahan A. Oğuzhan Mete Y. ve İran asıllı Amil A., itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları asansör boşluğundan uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye taşınan bir yaralı, çektiği acı içerisinde feryat etti.
Vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırık ve yaralanmalar oluşan dört kişi, olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki iki ayrı hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, firma yetkilileri 4 kişinin yaralandığı asansörün daha geçtiğimiz hafta rutin bakımdan sorunsuz bir şekilde geçtiğini ifade etti.
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