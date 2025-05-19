Ulaştırma Bakanlığından bir ilk! Karayollarında müzikli uyarı işareti | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasını Türkiye’de ilk kez Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu’nda hayata geçirdiklerini bildirdi. Uygulamanın, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor.” dedi.