Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Ümraniye'de iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol verme kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücülerden biri olay yerinden ayrılırken diğer sürücü bu kez esnafla kavga etti. Ateş ederek 6 esnafı yaralayan sürücü silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tabancasını çıkartan Güner, kavgaya müdahale eden sanayi sitesi esnafına ateş etti. Güner'in silahından çıkan kurşunların isabet etmesiyle 6 kişi yaralandı. Bu sırada Emrah Güner, elindeki tabancayı yere düşürdü. Vurulan 6 kişi arasında babasının da olduğunu gören bir esnaf, tabancayı yerden alıp Güner'in başına ateş etti.
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emrah Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Emrah Güner'in başına ateş ederek öldüren kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanması sonrasında Emrah Güner'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışma sürüyor.
Silahlı kavga anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Emrah Güner'in diğer sürücüyle tartıştığı ve araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında esnafın araya girerek ayırmaya çalıştığı, devamında silah seslerini duyan esnafın araçların arkasına saklandığı görülüyor.
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