Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video

08.08.2025 | 15:52

Aydın'ın Efeler ilçesi yakınlarındaki kırsal Kalfaköy Mahallesi yakınlarında başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen üniversite öğrencisi genç kızın ölümü ile ilgili gözaltına alınan, erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kalfaköy Mahallesi yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan, çelişkili ifadeler verdikleri öğrenilen Teslime Hanedan'ın (20) erkek arkadaşı E.F.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

CENAZESİ MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın naaşı, otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi. İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'ne götürülen genç kız için cenaze töreni düzenlendi. Mahalle mezarlığında bugün sabah saatlerinde kılınan namazın ardından cenaze, dualarla toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
2'si kadın 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu koridordan geçirilerek adliyeye getirilen şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
