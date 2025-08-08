Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Aydın'ın Efeler ilçesi yakınlarındaki kırsal Kalfaköy Mahallesi yakınlarında başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen üniversite öğrencisi genç kızın ölümü ile ilgili gözaltına alınan, erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CENAZESİ MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın naaşı, otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi. İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'ne götürülen genç kız için cenaze töreni düzenlendi. Mahalle mezarlığında bugün sabah saatlerinde kılınan namazın ardından cenaze, dualarla toprağa verildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
2'si kadın 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu koridordan geçirilerek adliyeye getirilen şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.08.2025 | 15:52
03:35
00:26
00:54
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 08.08.2025 | 14:06
04:16
05:35
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 11:12
02:27
02:13
00:23
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 08.08.2025 | 09:31
00:35
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
04:10
01:05
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 07.08.2025 | 16:05
00:39
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 15:57
00:59
00:35
01:09
SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video 07.08.2025 | 15:02
00:43
00:37
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 07.08.2025 | 14:18
03:41
01:11
Zeytinburnu'nda emlak ofisine silahlı saldırı kamerada | Video 07.08.2025 | 14:14