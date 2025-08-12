Video Yaşam Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin'in öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video
Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin'in öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video

12.08.2025 | 12:43

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in motosikletiyle tıra arkadan çarparak yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 10 Ağustos Pazar günü TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Deniz Servan Narin idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde Narin'in, tıra arkadan çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.
