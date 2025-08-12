Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin'in öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in motosikletiyle tıra arkadan çarparak yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde Narin'in, tıra arkadan çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
00:33
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 12.08.2025 | 12:26
01:08
00:16
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 12:26
04:11
01:04
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 12.08.2025 | 11:42
01:48
06:21
04:43
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 10:55
02:18
Kazada kopan parmağı gece karanlığında arayarak buldular | Video 12.08.2025 | 10:33
01:16
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video 12.08.2025 | 10:33
01:07
Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 12.08.2025 | 10:33
01:00
Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video 12.08.2025 | 10:32
02:01
00:13
İzmir'de 12 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı | Video 12.08.2025 | 10:02
01:32
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 12.08.2025 | 09:48
02:14
Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video 12.08.2025 | 09:28
00:32
Otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen sürücüye 11 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 09:19
01:40
03:22
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 12.08.2025 | 08:41