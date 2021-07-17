Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video
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Son Dakika magazin haberleri... Başarılı sahne performansı ve şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, uzun bir aradan sonra ilk kez röportaj verdi. Ünlü şarkıcı Hande Yener, verdiği röportaj sırasında inanılmaz bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, yaklaşık bir yıl önce meme kanserine yakalandığını ve hastalığını annesi dahil herkesten herkesten gizlediğini açıkladı. İşte Hande Yener'in hayranlarını üzen o itirafı...