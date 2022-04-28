Uyuşturucu baronları köpük partisinde yakalandı! İşte o görüntüler | Video

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İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bayram öncesi torbacı olarak bilinen satıcılara dağıtmak için Yalova'ya gelen çete üyeleri, narkotik polisi tarafından suçüstü yakalandı.
Öte yandan aynı çetenin üyesi olduğu belirlenen, geçtiğimiz hafta yine aynı şekilde Bursa'dan sırtında taşıdığı okul çantasında yüklü miktarda uyuşturucu hap getirdiği sırada Yalova şehir merkezinde yakalanarak tutuklanan Necdet K. ile Sabri Ö.'nün uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri yüklü miktardaki Türk lirası ve dövizleri naylon poşetlere doldururken ve yine uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paralarla lüks bir villada köpük partisi yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Şortlarla köpük partisi yapan çete üyelerinin görüntülerine sosyal medyada da büyük tepki gösterildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ve Narkotim ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ve süresi boyunca uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.