Video Yaşam Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için "Annem istedi" dedi | Video

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için "Annem istedi" dedi | Video

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için
31.12.2020 | 08:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video 02:24
Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video 31.12.2020 | 09:24
Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video 00:26
Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video 31.12.2020 | 09:24
Hakkari Valisi İdris Akbıyık Bu yıl teröre katılım olmadı | Video 04:27
Hakkari Valisi İdris Akbıyık "Bu yıl teröre katılım olmadı" | Video 31.12.2020 | 09:14
Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video 01:17
Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video 31.12.2020 | 08:52
Bursa'da kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada | Video 03:36
Bursa'da kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada | Video 31.12.2020 | 09:01
Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video 05:09
Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video 31.12.2020 | 08:27
Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video 00:34
Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video 31.12.2020 | 08:30
İstanbul Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü | Video 04:47
İstanbul Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü | Video 31.12.2020 | 08:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video 02:18
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video 31.12.2020 | 08:31
Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:18
Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 31.12.2020 | 08:30
İstanbul’da DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi | Video 03:14
İstanbul’da DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi | Video 31.12.2020 | 08:27
Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video 08:14
Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video 31.12.2020 | 08:31
İstanbul Arnavutköy’de markete el yapımı patlayıcı EYP ile saldırı | Video 02:52
İstanbul Arnavutköy’de markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı | Video 31.12.2020 | 08:27
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için Annem istedi dedi | Video 04:35
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için "Annem istedi" dedi | Video 31.12.2020 | 08:26
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 31 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 31 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 31.12.2020 | 06:39
TRT EBA TV izle! 31 Aralık Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (31 Aralık Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 31.12.2020 | 06:29
Cephanelik gibi otomobil polise takıldı | Video 01:26
Cephanelik gibi otomobil polise takıldı | Video 30.12.2020 | 17:28
Son dakika! Aylin Sözer cinayeti zanlısı Kemal Ayyıldız'ın avukatından açıklama | Video 01:07
Son dakika! Aylin Sözer cinayeti zanlısı Kemal Ayyıldız'ın avukatından açıklama | Video 30.12.2020 | 17:27
Polisten gizlenmek için tabelayı değiştirmişler! Onbinlerce kaçak parfüm ele geçirildi | Video 03:25
Polisten gizlenmek için tabelayı değiştirmişler! Onbinlerce kaçak parfüm ele geçirildi | Video 30.12.2020 | 17:23
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi | Video 01:43
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi | Video 30.12.2020 | 16:53

Aksaray’da polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve silah, uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilen aracın sürücüsü gazetecilerin “Neden kaçtın?” sorusuna, “Tabanca vardı o yüzden kaçtım” diye cevap verirken, “Hassas terazi bulundu neden?” sorusunu ise “Annem istedi” diye yanıtladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay gece yarısı Şifahane Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geniş çaplı denetim ve kontroller yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 51 EE 675 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçarken polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü araçtan küçük bir poşeti boş araziye fırlattı. Asayiş Şubesi ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Kısa süren kovalamaca sonucu sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yakalandı. Sürücü Yıldırım K. (26) ve araçta bulunan Cebrail A. (37) ile Mustafa A. (19) gözaltına alındı. Sürücünün yolda kaçarken poşet attıkları boş arazide yapılan aramada 25 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, uyuşturucu alımında kullanılan çeşitli aparatlar ile çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.


"Tabanca vardı o yüzden kaçtım"
Gözaltına alındıkları polis aracında alkol muayenesinden geçirilen sürücü Yıldırım K. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Çek ağabey, ne varda çekiyorsun kurban olduğum" diye tepki gösterdi. Alkol muayenesinin ardından basın mensuplarının "Neden kaçtın?" sorusuna, "Tabanca vardı o yüzden kaçtım" diye cevap veren sürücü, "Araçta hassas terazi bulundu neden?" sorusuna ise ilginç bir cevap vererek "Annem istedi" dedi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150'şer TL ve dur ihtarına uymamaktan 288 TL olmak üzere toplam 9 bin 738 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA