Vahşi hayvanların saldırdığı ahırdaki 15 koyun telef oldu | Video
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra saldıran vahşi hayvanlar, 15 koyunu telef etti, biride kayıp oldu.
Sabah saatlerinde ahıra geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını ifade eden Ali Çalık, " Sabah yemlemeye geldiğimizde bu korkunç manzarayla karşılaştık. 15 tane koyunumuz telef oldu 1 tanesi de kayıp şu anda yok almış gitmiş. Daha önce en ufak böyle bir şeyimiz olmadı. Böyle bir şey yaşamadık ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Koyunlarımız hepsi gitti vahşice katledilmiş canavar olabilir, kurt olabilir ne olduğunu bilemiyoruz insan aklına her şey gelebiliyor. Zabıta arkadaşlarımız geldi sağ olsunlar inceleme yaptılar " diye konuştu.
Çiftlikte hayvanlara bakan Ali Çakır ise ''Saat 6,5 gibi yemini suyunu verip kapısını kapattık iftarımızı yaptık. Hava da fırtınalıydı yağmur yağıyordu ses duymadık. Sabahleyin kalktığımda koyunları yemlemek için bu manzarayla karşılaştım. 70 yaşındayım daha ben böyle bir şey görmedim, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hayvanların hepsini boğarak öldürmüş, oymuş boğazını. 20-30 metre uzaklıkta ses duymadım'' dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:09
Kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı! | Video 11.04.2023 | 12:41
01:10
Minibüsün kanala uçtuğu kaza kamerada | Video 11.04.2023 | 12:37
00:29
Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar | Video 11.04.2023 | 11:50
01:36
Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü | Video 11.04.2023 | 11:51
00:58
02:51
02:28
02:57
'Kan davası' cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 11.04.2023 | 11:20
05:15
Esenyurt'ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar | Video 11.04.2023 | 11:16
05:05
Depremzede Dilek: "Enkaz altındaki 7 saati hiç unutmayacağız" | Video 11.04.2023 | 11:00
01:40
Yolcusuz otobüsten 100 kilo esrar çıktı | Video 11.04.2023 | 11:13
01:24
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 11.04.2023 | 11:20
04:04
02:54
Vahşi hayvanların saldırdığı ahırdaki 15 koyun telef oldu | Video 11.04.2023 | 11:13
00:30
Bursa'da kadınların yan bakma kavgası kamerada | Video 11.04.2023 | 11:08
04:39
Malatya’da depremin vurduğu milyonluk 65 villa harabeye döndü | Video 11.04.2023 | 11:08
01:10
Fırtınada cami minaresinin devrilme anı kamerada | Video 11.04.2023 | 10:58
00:31
01:14
Bakkal görünümlü “Hawala” ofisine baskın | Video 11.04.2023 | 11:01
00:33
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı | Video 11.04.2023 | 10:58