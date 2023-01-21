Video Yaşam Vatandaşlar takla atan aracı elleriyle düzelterek yaralıyı kurtardı | Video
Vatandaşlar takla atan aracı elleriyle düzelterek yaralıyı kurtardı | Video

Vatandaşlar takla atan aracı elleriyle düzelterek yaralıyı kurtardı | Video

21.01.2023 | 23:17

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde takla atan otomobildeki sürücü yaralandı. Vatandaşlar takla atan aracı elleriyle düzelterek yaralıyı kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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