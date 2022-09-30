Veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Kırıkkale'de özel bir veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan özel bir veteriner kliniğinde bulunan köpeğin yoldan geçen B.P'ye havlaması üzerine klinik görevlileri ile şüpheli arasında tartışma çıktı.
Çevredeki esnafların da araya girmesiyle bölgeden uzaklaşan B.P. bir süre sonra tekrar iş yerinin önüne gelerek elindeki cam şişeyle kliniğe saldırdı. Olayda iş yerinin camı kırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü olduğu öğrenilen B.P'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.