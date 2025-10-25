Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 25.10.2025 | 14:51 Samsun’un Vezirköprü ilçesinde park halindeki bir minibüs, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen biliye göre, Şaban Gürbüz'e ait 55 N 9264 plakalı minibüs bir anda alev aldı. Yangın, minibüsün yakınındaki bir ev, bir dükkân ve bir apartmana da sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangında minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi, ev, dükkân ve apartmanda ise maddi hasar oluştu.Olay sırasında minibüsün sahibi Şaban Gürbüz, aracının yandığını görünce fenalaşarak sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.