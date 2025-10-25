Vezirköprü’de minibüs yangını | Video
25.10.2025 | 14:51
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde park halindeki bir minibüs, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Olay sırasında minibüsün sahibi Şaban Gürbüz, aracının yandığını görünce fenalaşarak sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 25.10.2025 | 14:51
01:25
01:53
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 25.10.2025 | 14:32
04:11
01:28
00:21
03:41
Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:05
03:36
03:55
Bayrampaşa'da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 25.10.2025 | 10:39
01:35
00:20
00:47
Foça'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 25.10.2025 | 10:14
00:25
01:55
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 25.10.2025 | 10:05
00:58
Gaziantep'te polisten 'Huzur-27' uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 25.10.2025 | 10:04
01:39
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 25.10.2025 | 09:52
02:20
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 25.10.2025 | 09:47
12:10
01:06
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 24.10.2025 | 21:55