Video Yaşam X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video
27.10.2025 | 08:55

Bursa’da hafta sonu gezisi için Uludağ’a çıkan 5 kişilik gruptan 2 kişi, yanlarında silah bulunduğu için teleferiğin güvenlik kontrolün takılmamak üzere yürüyerek dağdan inmeye çalıştı. Ormanlık alanda yollarını kaybeden şahıslar, saatlerdir süren arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı. Ekipler, bölgede duyulan silah seslerinin kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, akşam saatlerinde Uludağ Sarıalan sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp K. ve Murat A., 3 arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a gezmeye geldi. Dönüşte 3 kişi teleferikle aşağı inmeyi tercih ederken, Eyüp K. ve Murat A. yanlarında ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle X-ray cihazından geçmemek için yürüyerek inmeye karar verdi. Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden iki arkadaş, cep telefonlarıyla polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK, ANDA ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişilerin son sinyal aldığı bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ancak şarjlarının bittiği değerlendirilen kişilere ulaşılamadı. Arama çalışmaları sırasında bölgeden silah sesi duyulduğu yönünde ihbarlar alındı. Bunun üzerine ekipler, silah sesinin geldiği ormanlık alan üzerinde yoğunlaştı.
Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca da sürerken, iki kişinin sağlık durumuna dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Öte yandan, dron ile kayıplara ulaşılması için havadan destek veriliyor.

