Video Yaşam Yalova sahilinde ayı görüntülendi | Video
Yalova sahilinde ayı görüntülendi | Video

Yalova sahilinde ayı görüntülendi | Video

14.12.2023 | 10:22

Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü henüz kış uykusuna yatmamış ve yemek arayışıyla ormanlık alandan sahile inen ayı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

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Yalova'da kıyı balıkçılığı yapan bir kişi, teknesiyle denize açıldı. Kapaklı köyü sahilinde ilerleyen vatandaş, burada bir ayının gezindiğini fark etti. Hemen cep telefonuna sarılan şahıs, ayının görüntülerini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Ayı vatandaşı fark edince bölgeden koşarak kaçtı. Sandalla ayının yakınına kadar ilerleye burada yeniden ayıyı görüntülemeyi başardı. İyi bir süre sonra gözden kayboldu.
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