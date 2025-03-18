Yalova’da sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video
Yalova’da bakkala tek başına giderken köpeklerin saldırısına uğratan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. O sırada sokaktan geçen araçtaki 2 kişi tarafından kurtarılan minik çocuk Bursa’ya sevk edildi.
Sabah ağabeyi ile işe giderken korkunç manzarayla karşılaşan Uğur Akbulut, "Sokaktan döndüğümüz gibi 2-3 tane köpek vardı. Köpeklerden birinin ağzında bir şey vardı. Ne olduğunu çok anlayamadım ilk önce çöp filan sandım. Sonrasında köpek boğazından bayrak gibi sallayınca o şekilde fark ettik. Müdahale ettik. Normalde görülmesi zor bir yer zemin olarak o çocuğu ama Allah'ın takdiri diyorum gördük. İnşallah iyileşecek diye umut ediyoruz. Mahalleye ait köpek de değil. 4-5 tane köpektiler. Çeteleşmiş bir köpek grubu. Normalde burada olan bir şey değil. Zannedersem yukardan bir şekilde gelmişler" dedi.
Olay anında yaşadıklarını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:
"Araçtan indiğim gibi zaten ilk refleksle ambulansı arayın diye bağırdım ama kimse yoktu. İlk olarak ağabeyimle köpekleri kovaladık. Sonra 112'yi aradık. Çocuk yerinden kalmaya çalışıyordu. Soluk borusu, boğazı çok zarar görmüştü. 5-6 tane yarası vardı. Soluk borusunda sıkıntı vardı. Zor nefes alıyordu. Ağlamaya çalışıyor ama ağlayamıyordu. Yerinden kalkmaya çalışıyor biz yerin uzatmaya çalışıyorduk. Tekrar 112'yi aradım ne yapmam gerektiğini sordum ama söylediler mi, dinledim mi açıkçası bilmiyorum. Kendi psikolojim de çok iyi değil normal olarak. Sonra ambulans geldi, ailesi ile beraber götürdüler. İnşallah iyi olacak çocuk. Ben de bir hayvan severim. Hatta burada kedileri besliyorum. Çeteleşmiş köpeğe müsemma göstermenin hayvanseverlik olduğuna inanmıyorum. Bu çocuğun vebali kimin üzerinde. Bu zor bir olay. Bu önlenebilir bir olaydı."
Minik Halit'in amcası Rahmi Hamo ise "Biz sabah uyuyorduk. Çocuk bakkala gitmiş. Köpek tutmuş onu yolda ısırmış. Çocuk durumu kötü. Doktorlar dedi bize kötü" dedi.
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