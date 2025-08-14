Yangını gören motosikletlinin endişesi aksiyon kamerasında | Video
Eskişehir'de çiftlikte çıkan yangın ve hayvanların tahliye edildiği anlar bir motosiklet sürücüsü tarafından aksiyon kamerası ile anbean kayıt altına alınırken, alevler vatandaşın müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
ÇEVREDEN GEÇEN MOTOSİKLETLİNİN YAŞADIĞI PANİK KAMERADA
Aksiyon kamerası kayıtta olan bir motosikletli, çevreden geçerken yangını fark etti. Büyük panik yaşayan sürücü, korna çalarak uyuyan vatandaşları uyandırmaya çalıştı. Durumu 112 Acil Servis'i bildiren sürücü, ihbarının ardından çiftlik sahibinin ve çalışanların yardımına koştu. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.
YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşın müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekipler alanda soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 4 bin saman balyasının kül olduğu yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
