Yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı | Video

10.11.2025 | 09:09

Jandarma tarafından; ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis' ile ‘Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı' operasyonlarında toplam 21 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana ve Afyon İl Jandarma Komutanlıklarınca toplam 9 ilde MASAK destekli yürütülen operasyonlarda; 54 banka ve 2 kripto hesabı ile 7 lüks araca el konuldu. Şüphelilere ait hesaplarda yapılan incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerine üye topladıkları, var olan üyeleri bonus vererek tekrar oynamaya teşvik ve ikna ettikleri, üye aramalarını linux tabanlı sunucularda yüklü yazılımlara web arayüzlerinden erişerek gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

