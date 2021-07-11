Video Yaşam Yasadışı hayvan ticaretine jandarma engeli | Video

Yasadışı hayvan ticaretine jandarma engeli | Video

Yasadışı hayvan ticaretine jandarma engeli | Video
11.07.2021 | 09:42

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sancaktepe’deki bir evde yasadışı hayvan kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan aramalar sonucunda çok sayıda hayvan ele geçirilirken şüpheli H.Ö. isimli şahsa toplamda 99 bin 400 TL para cezası uygulandı.

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İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; kaçak hafriyat dökümü yaparak ormanları, su havzalarını ve çevreyi kirletenlere, kayıtsız sokak hayvanlarının kayıt altına alınarak tedavi ve bakımlarının yaptırılmasına, koruma altında olan yaban hayvanlarını kaçak olarak avlayanlara, yasadışı kara avcılığı yapanlara, yasaklı ırk köpek besleyenlere ve yasadışı yollarla ülkeye sokulan hayvanların satışını yapanlara yönelik çalışmalar yürütmekte.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; H.Ö. isimli şahsın Sancaktepe'de bulunan evinde, yasadışı yollarla ülkeye sokularak satılmayı bekleyen hayvanlar olduğu bilgisini edinmesi üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile birlikte harekete geçti. Söz konusu şahsın adresi tespit edilerek eve operasyon düzenlendi.

EVİ ADETA HAYVANAT BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ
Jandarma ekiplerince, H.Ö. isimli şahsın Sancaktepe'de bulunan evinde yapılan aramalarda; yasadışı yollarla ülkeye sokulmuş olan ve satılmayı bekleyen; 1 Adet 30 cm uzunluğunda Savanlar Monitör cinsi Kertenkele, 2 Adet 50 cm uzunluğunda Mısır Yılanı, 2 Adet 150 cm uzunluğunda Boa Yılanı, 1 Adet sarı renkli yavru Gecko, 1 Adet 30 cm uzunluğunda Piton Yılanı, 1 Adet Akrep, 1 Adet 30 cm Meksika Cinsi Siyah Kral Yılanı, 12 Adet Yavru Tarantula cinsi sürüngen hayvanlar ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN SÖZ KONUSU HAYVANLAR DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yasadışı yollarla hayvan kaçakçılığı yapan H.Ö. isimli şahsa ise; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18 ve 19'uncu Maddeleri gereğince 17 bin 400 TL idari para cezası, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununun 3'üncü Maddesi gereğince 82 bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 99 bin 400 TL para cezası uygulandı.

ARTIK YALNIZ DEĞİLLER
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini, Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmekte.

VATANDAŞLAR UYGULAMAYI İNDİREREK HAYVANLARA DESTEK OLABİLİR
Vatandaşlara, toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olmaları maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının indirilerek bu kapsamda karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanabilecekleri gibi, 112 Acil Çağrı Merkezini de arayabilecekleri belirtildi.

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