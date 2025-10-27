Video Yaşam Yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti | Video
27.10.2025 | 08:55

Aksaray'da yasal sınırın 8 katı üzerinde alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü, defalarca kez kazadan kıl payı kurtulduktan sonra 2 kilometre ileride park halindeki bir araca çarptı. O anlar kask kamerasına yansırken, alkollü sürücü hiçbir şey olmamış gibi araçtan inip kaza yaptığı yolun kenarında bulunan kahvede çay içip muhabbet etti.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda yaşandı. Yasal sınırın 8 kat üzeri alkol aldıktan sonra 68 ABZ 854 plakalı Fiat Kartal marka otomobilinin direksiyonuna geçen Ali A. (47), merkeze bağlı Yeşilova beldesine gitmek üzere yola çıktı. Bulvardan E-90 karayoluna çıkan, ardından Konya yolu kavşağından Yeşilova beldesi yoluna dönen sürücü defalarca kez kazadan kıl payı kurtuldu. Sürücünün zikzak çizerek seyretmesi ve kazaya ramak kalan anları anbean bir kask kamerasına yansırken, görüntüler yürekleri ağza getirdi. Yeşilova beldesi yoluna döndükten yaklaşık 500 metre sonra park halindeki 68 ADU 724 plakalı otomobile çarpan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ve sürücünün araç içindeki konuşmaları da kask kamerasına yansırken, vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

"PAVYONDAN ÇIKTIM, İÇKİ İÇTİM" DEYİP ALKOLMETREYE ÜFLEMEDİ
Kazadan hemen sonra vatandaşların "Alkollü müsün?" sorusuna alkollü olmadığı cevabını veren Ali A., araçtan inerek kaza yaptığı yolun hemen kenarında bulunan kahveye oturarak çay içip muhabbet etti. Kısa süre sonra kaza mahalline gelen polis ekipleri, sürücüyü çay içerken görünce şaşırdı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin ehliyetini istediği sürücü, onlarca kişinin şahit olduğu kazada aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Kaza anı ve araç içindeki görüntülerinin izletilmesine rağmen aracı kullanmadığını ve arkadaşına verdiğini iddia ederek polisten kurtulmaya çalışan Ali A., polis memurlarına adeta ecel teri döktürdü. Kendisine uzatılan alkolmetreye üflemeyeceğini söyleyen Ali A., alkol aldığını da itiraf ederek, "Pavyondan çıktım, içki içiyorum" dedi. Polis memurlarına "Komutanım" diye hitap eden Ali A., "Aracım başka arkadaştaydı, atmış gitmiş. Şahitliğinizi tutun, ben çay içiyorum. Arkadaş vurmuş kaçmış. Ben aracı kullanmıyorum" dedi. Dakikalarca araç kullandığını inkar eden sürücü, üst araması yapıldıktan sonra polis aracına bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

38 BİN 179 LİRA CEZA KESİLEREK, EHLİYETİNE 4 YIL EL KONULDU
Hastanede yapılan kandan alkol ölçümünde sürücü 3.96 promil alkollü çıktı. Sürücünün yapılan sorgulamada 2022 yılında da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreliğine el konulduğu belirlendi. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüye alkolmetreye üflememekten 26 bin 557 lira, alkollü araç kullanmaktan ise 11 bin 622 lira olmak üzere toplam 38 bin 179 lira ceza kesilirken, 2 sene alkolmetreye üflememek, 2 senede ikinci kez alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplam da 4 yıl boyunca ehliyetine el konuldu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürülen Ali A.'nın ifadesi alındı. Sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

