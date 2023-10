Yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği | Video 30.10.2023 | 10:00 Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini mest ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her mevsim binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası'nda bu sıralar sonbahar güzelliği yaşanıyor. Birçok ağaç türünü içinde barındıran kalderada sararan ve kızıla bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nün ve kalderasının havadan çekilen görüntülerinde sonbahar mevsiminin tüm tonları izleyenleri kendine hayran bırakıyor.Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliğini görmek ve fotoğraflamak için gezginler ve doğa fotoğrafçıları da bölgeye akın ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte Nemrut Krater Gölü'nü gezmeye gelen Ahlat Dağcılık ve Doğaseverler Derneği Üyesi Hilmi Koç, "Nemrut Krater Gölü'ne geldik. Ağaçların yeşilliğini, sarılığını izlemeye geldik. Çok güzel bir coğrafya var. Herkesi buraya davet ediyoruz. Sonbaharın Nemrut Krater Gölü çok güzel oluyor. Dernek olarak her yıl gelip bu güzelliği görürüz" dedi.Nemrut'un sonbahar güzelliğini fotoğraflamaya gelen fotoğraf sanatçısı Şahin Şerefoğlu da, "Her mevsim çok güzel olan Nemrut Kalderası'ndaki görüntüler sonbaharda da ayrı bir güzellik sunuyor. Bu çevrede oturan doğa severleri, fotoğraf severleri mutlaka bu imkanlardan yararlanması için bu fırsatları kaçırmamaları için buraya gelip değerlendirsinler, fotoğraf çeksinler, piknik yapsınlar. Gerçekten hiçbir zaman ele geçmeyecek bir manzara var" diye konuştu.