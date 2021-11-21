Video Yaşam Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında doktorlardan açıklama | Video
Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında doktorlardan açıklama | Video

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında doktorlardan açıklama | Video

21.11.2021 | 11:53

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Yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı Kadir İnanır hakkında bilgi veren doktorlar, sanatçının hastalığını açıklayarak felç riski bulunmadığını belirtti.

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