Video Yaşam Yoğun sisten Beyşehir Gölü görünmez oldu, balıkçılar avlanmaya ara verdi | Video
Yoğun sisten Beyşehir Gölü görünmez oldu, balıkçılar avlanmaya ara verdi | Video

Yoğun sisten Beyşehir Gölü görünmez oldu, balıkçılar avlanmaya ara verdi | Video

18.12.2022 | 18:19

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun sis sebebiyle Beyşehir Gölü de görünmez oldu, balıkçılar avlanma faaliyetlerine ara verdi.

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