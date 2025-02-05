Video Yaşam Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video

05.02.2025 | 08:43

İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün Samsun'da kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 16 yolcu da yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki 28 ADP 531 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. Ardından arızasından dolayı yol kenarında park halinde bulunan ev eşyası yüklü 34 FHS 815 plakalı kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı.

Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi.

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