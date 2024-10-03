Video Yaşam Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı!
Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı!

Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı!

03.10.2024 | 11:11

İstanbul Sultangazi’de 19 yaşındaki Şahin Aslan’ı yolda yürürken arkasından araçla gelip yol sorma bahanesiyle yanına çağırarak kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin olayı alacak verecek meselesinden dolayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’ i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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