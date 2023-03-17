Video Yaşam Yoldan çıkan araç şarampole sürüklendi: 2 yaralı | Video
Yoldan çıkan araç şarampole sürüklendi: 2 yaralı | Video

Yoldan çıkan araç şarampole sürüklendi: 2 yaralı | Video

17.03.2023 | 15:40

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampolden aşağı 3 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Bingöl'e gitmek için yola çıkan ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü Dereköy istikametinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, şarampolden aşağıya yaklaşık 3 metre sürüklendi.

Cuma namazından çıkan Dereköylü vatandaşlar olay yerine gelerek sürücü ve eşini araçtan çıkardılar. Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Erzurum'daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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