Yoldan çıkan araç şarampole sürüklendi: 2 yaralı | Video
Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampolden aşağı 3 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Cuma namazından çıkan Dereköylü vatandaşlar olay yerine gelerek sürücü ve eşini araçtan çıkardılar. Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Erzurum'daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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