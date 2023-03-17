Yoldan çıkan araç şarampole sürüklendi: 2 yaralı | Video 17.03.2023 | 15:40 Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampolden aşağı 3 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Bingöl'e gitmek için yola çıkan ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü Dereköy istikametinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, şarampolden aşağıya yaklaşık 3 metre sürüklendi.Cuma namazından çıkan Dereköylü vatandaşlar olay yerine gelerek sürücü ve eşini araçtan çıkardılar. Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Erzurum'daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.