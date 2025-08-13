Video Yaşam Yoldan görüntü alırken cama motosiklet sürücüsü düştü | Video
Yoldan görüntü alırken cama motosiklet sürücüsü düştü | Video

13.08.2025 | 10:30

Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün otomobilin ön camına çarpıp ağır yaralandığı trafik kazası otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Altınova Bulvarı'nda yaşandı. Havalimanı'ndan Hal Kavşağı istikametine seyir halinde olan Şehmus Y. idaresindeki 07 BLA 410 plakalı otomobil, şerit ihlali yaptığı belirtilen ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce otomobilin ön camına, ardından asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Motosiklet ise kazanın şiddetiyle yaklaşık 500 metre kayarak durabildi.

Otomobil sürücüsü Şehmus Y. ve yanındaki arkadaşı, hemen araçtan inerek yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etmeye koştu. Kan kaybeden sürücüyü güneşten korumak için gömleklerini çıkaran ikili, sağlık ekiplerini arayarak yardım çağırdı. Olay yerine bir süre sonra ulaşan ambulans ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ambulansta kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.Kaza anına ait görüntülerde, sol şeritte ilerleyen otomobilin, sağ şeritten hızla sol şeride geçen motosiklete çarptığı anlar kayda girdi.

Görgü tanıkları, kazanın motosiklet sürücüsünün sağ şeritten sol şeride ani ve hızlı bir şekilde geçmesi nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, ambulansın olay yerine geç geldiğini iddia etti. Otomobil sürücüsü Şehmus Y., kazanın şokunu yaşarken, "Motosiklet sürücüsü en sağ şeritten sol şeride aniden geçti. Frene basıp kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım ama önemli değil, adam ölmesin, gerisi boş," diyerek yaralı sürücünün hayatta kalması için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anının kaydedildiği görüntüler, olayın detaylarının incelenmesi için yetkililere teslim edildi.

