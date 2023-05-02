Yolun karşısına geçen yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Samsun’un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle Asiye Demirci olay yerinde hayatını kaybederken eşi Osman Demirci yaralı olarak kuruldu. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından Osman Demirci Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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