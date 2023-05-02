Yolun karşısına geçen yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02.05.2023 | 08:59 Samsun’un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Enis A. yönetiminde otomobil, Samsun-Ankara kara yolu, Yenice kavşağında, komşularını ziyaretten evlerine dönerken yolun karşısına geçmekte olan Asiye Demirci (70) ve Osman Demirci (70) çiftine çarptı.Çarpmanın etkisiyle Asiye Demirci olay yerinde hayatını kaybederken eşi Osman Demirci yaralı olarak kuruldu. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından Osman Demirci Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.