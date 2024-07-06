Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video
Aydın'ın Söke ilçesinde evde annesiyle birlikte oynayan yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı.
Olayın ardından konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili aralarında damat D.G. İle babası ve amcasının da yer aldığı 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.T.G., S.B., M.B., Ö.Ç. ve damat D.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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