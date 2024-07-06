Video Yaşam Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video
Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video

Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video

06.07.2024 | 09:55

Aydın'ın Söke ilçesinde evde annesiyle birlikte oynayan yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı.

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Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen bir yorgun mermi isabet etti. Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pera, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili aralarında damat D.G. İle babası ve amcasının da yer aldığı 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.T.G., S.B., M.B., Ö.Ç. ve damat D.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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