Video Yaşam Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu | Video
Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu | Video

Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu | Video

27.01.2024 | 10:38

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, tünelde çalışan iş makinaları ise kardan dolayı gözden kayboldu.

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Yüksekova merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda 5 metreyi aşan kar tünelleri, görenleri şaşırtırken, yolları açmaya çalışan iş makinaları ise gözden kayboldu.
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