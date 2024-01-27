Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu | Video
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, tünelde çalışan iş makinaları ise kardan dolayı gözden kayboldu.
Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda 5 metreyi aşan kar tünelleri, görenleri şaşırtırken, yolları açmaya çalışan iş makinaları ise gözden kayboldu.
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