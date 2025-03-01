Yüzlerce kişiyi ölümden kurtaran operasyon! Sahte içkiyi yüzey temizleyici ile kamufle ettiler | Video
Bursa merkezli 4 ilde sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle eden çeteye yönelik yapılan Çengel-17 operasyonunda 28 kişi yakalandı. 98 Bin 600 litre etil alkol ele geçirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma operasyonu ile yüzlerce kişinin sahte içkiden ölümünün önüne geçildi.
Yakalanan şüpheliler, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yetkililer, operasyonların aralıksız olarak süreceğini ifade ettiler.
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