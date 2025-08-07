Video Yaşam Zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı, iş yerinde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi | Video
07.08.2025 | 09:58

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı için işlem yapmak isteyen zabıta ekiplerine saldıran esnaf tutuklandı. Olay sonrası tekrar denetim yapılan iş yerinde 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi, denetim sırasında şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Şahsın iş yeri ise belediye ekiplerince kapatıldı.

Olay, önceki gün Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Ç.'nin işlettiği bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.

İTTİ, DIŞARI ATTI, TEHDİT ETTİ
Bu sırada duruma tepki gösteren market işletmecisi Ercan Ç. isimli şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ŞAHISLAR HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI, YAPILAN DENETİMLERDE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaşananların ardından, tarihi geçmiş ürün sattığı işlem yapmak isteyen zabıtaya saldıran Ercan Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı. Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, tarım müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri, söz konusu markette tekrar denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden şoke eden görüntüler ortaya çıkarken 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI, İŞ YERİ KAPATILDI
Söz konusu iş yerinde 7 kalemde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildiğini belirten ve zabıta saldıran iş yeri sahibinin tutuklandığını vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yaptığı karşılıksız kalmadı. Daha önce son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen ve hakkında işlem yapılmasına rağmen tekrar yaptığımız denetim sırasında zabıta ekiplerimize şiddet uygulayıp tehditler savuran iş yeri sahibi tutuklandı. Bugün emniyet güçlerimiz, tarım müdürlüğümüz ve zabıta ekiplerimizle birlikte tekrar denetim yaptık ve 7 kalemde 418 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ederek iş yerini kapattık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atanlara asla müsamaha göstermeyiz! Hangi şartlarda olursa olsun vatandaşlarımızın sağlığını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

