Zeytinburnu'ndaki teknoloji mağazası alev alev yandı | Video
Zeytinburnu'nda bir teknoloji mağazasında gece saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Alev alev yanan mağaza itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken yangında ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi.
Yangını gören Gafur Akyüz yaşananları, "Güvenlik arkadaşlarla otomasyonda oturuyorduk. Bu arada sitede üst yönetimdeyim. İlk alarmın öttüğünü duyduk. Önce hırsız sandık. Güvenliğe haber verdik. Onlar koşturdu. Hırsız olmadığını anladıklarında dumanlar çıkmaya başladı. Zaten itfaiyeci arkadaşlar da gerçekten çok çabuk geldi. Zamanında müdahale ettiler. Büyük ihtimalle şuradaki klimalardan yangın çıktığını tahmin ediyoruz. Bayağı kötüydü. Karşı mahallelerden bile dumanlar görülüyordu. Şimdi burayı söndürdüler. Yıllardır ikinci seferdir böyle bir yangın oluyor burada. Ama en büyüğü buydu. Bu yangın etkili oldu ve patlama sesleri duyuldu. Camlar patladı içeride. Büyük ihtimalle olan camlara oldu. İtfaiye gerçekten çok zamanında geldi. Hakkını vermek lazım. Çok çabuk geldiler. Bayağı araç da geldi. Şu anlık bir sıkıntı yok." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:05
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu | Video 06.06.2023 | 10:03
00:29
Konya’da 8 polisin yaraladığı silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı | Video 06.06.2023 | 10:01
00:37
Öğrenci servisinin otomobille çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı | Video 06.06.2023 | 09:48
00:40
İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu: 6 gözaltı… | Video 06.06.2023 | 09:46
01:32
03:01
Sele aldırış etmeden oyunlarına devam ettiler | Video 06.06.2023 | 09:16
01:14
İran uyruklu 5 şahsın üzerinde kaçak sigara ele geçirildi | Video 06.06.2023 | 08:48
02:37
"Katalog 1" operasyonunda 16 kişi tutuklandı | Video 06.06.2023 | 08:53
00:56
Dolandırıcı ve ilaç kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı kararı | Video 06.06.2023 | 08:54
05:12
Zeytinburnu'ndaki teknoloji mağazası alev alev yandı | Video 06.06.2023 | 08:48
00:55
00:36
Tartıştığı adamı başına vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05.06.2023 | 17:01
02:21
Kastamonu Ezine Çayı'ndaki taşkın riski havadan görüntülendi | Video 05.06.2023 | 16:23
04:49
04:43
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü | Video 05.06.2023 | 15:58
00:53
Tuzla'da tersaneden denize düşen işçi hayatını kaybetti | Video 05.06.2023 | 15:57
01:44
Cizre’de iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video 05.06.2023 | 15:58
02:17
Alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi | Video 05.06.2023 | 15:37
07:38
00:10
Sokak köpeğine kemerle işkence yapan şüpheli gözaltında | Video 05.06.2023 | 15:00